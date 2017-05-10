〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

53 болельщикам запретили посещение стадионов после финала Кубка России

Среда, 10 мая 2017 23:17
Оцените материал
(0 голосов)

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин заявил, что 53 фаната, участвовавшие в беспорядках в финале Кубка России с участием московского «Локомотив» и екатеринбургского «Урала» получили запрет на посещение стадионов. В четверг, 11 мая, обстоятельства встречи, в том числе поведение болельщиков, будут рассмотрены на заседании КДК РФС.

«По уточненным данным, было задержано 66 человек. Состоялись суды, каждый из них получил по заслугам. 12 человек получили различные сроки ареста — от трех до 15 суток, кто-то был оштрафован, 46 человек наказали обязательными работами. Параллельно 53 человека получили административный запрет на посещение матчей на разные сроки — от полугода до трех лет», — цитирует Маркина ТАСС.

Прочитано 10 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.