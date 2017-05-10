53 болельщикам запретили посещение стадионов после финала Кубка России

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин заявил, что 53 фаната, участвовавшие в беспорядках в финале Кубка России с участием московского «Локомотив» и екатеринбургского «Урала» получили запрет на посещение стадионов. В четверг, 11 мая, обстоятельства встречи, в том числе поведение болельщиков, будут рассмотрены на заседании КДК РФС.

«По уточненным данным, было задержано 66 человек. Состоялись суды, каждый из них получил по заслугам. 12 человек получили различные сроки ареста — от трех до 15 суток, кто-то был оштрафован, 46 человек наказали обязательными работами. Параллельно 53 человека получили административный запрет на посещение матчей на разные сроки — от полугода до трех лет», — цитирует Маркина ТАСС.