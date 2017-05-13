«Локомотив-Кубань» победил УНИКС и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ‍

Баскетболисты краснодарского "Локомотива-Кубани" выиграли у казанского УНИКСа в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышли в полуфинал турнира.

Встреча, прошедшая в пятницу в Казани, закончилась со счетом 84:79 (31:20, 19:25, 18:11,16:23) в пользу гостей. Счет в четвертьфинальной серии до трех побед стал 3-1 в пользу "Локомотива-Кубани". Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тэйлор Рочести, набравший 21 очко. У УНИКСа 16 очков на счету Кита Лэнгфорда.

УНИКС в случае поражения выбывал из плей-офф, но в начале четвертого матча хозяева не были похожи на себя. "Локомотив-Кубань" повел со счетом 13:0, и хотя казанцам удалось немного сократить отставание, отыграть его полностью им не удалось. Девять очков со стопроцентной реализацией бросков набрал Рочести, а УНИКС смазал все пять "трех".

Во второй четверти после серии замен казанцы не дали "Локомотиву" развить успех. После попадания Кита Лэнгфорда за шесть c небольшим минут до перерыва от преимущества гостей осталось шесть очков – 30:36, а перед самой сиреной Коти Кларк забил дальний бросок – 40:45.

У хозяев появился шанс вернуться в игру, но неудержимый Рочести вскоре после паузы сделал счет 58:47, а потом с дистанции попал Андрей Зубков. УНИКС бросился отыгрываться, и после серии точных атак казанцев гости вели всего в четыре очка – 75:71. В концовке Мэттью Дженнинг забил с фолом, увеличив отрыв до семи очков, но Лэнгфорд за 22 секунды практически отыграл отставание – 81:79. После тайм-аута Лэнгфорд не попал трехочковый, а Дженнинг в ответ забил два штрафных, и спастись хозяева уже не смогли.

Соперником "Локомотива-Кубани" по полуфиналу победитель "регулярки" и действующий чемпион московский ЦСКА. За вторую путевку в финал поборются подмосковные "Химки" и петербургский "Зенит".