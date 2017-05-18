19-20 мая в Федеральном центре единоборств «Юг Спорта» пройдёт Международный фестиваль "Лазурная Ривьера Сочи - 2017". В рамках фестиваля состоится благотворительный семинар по Айкидо Айкикай памяти ученика основателя Айкидо сенсея Сейчи Сугано.

В фестивале примут участие около 200 представителей академий боевых искусств, школ, клубов и федераций Айкидо из Сочи, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Луганской Народной Республики, Севастополя и Республики Крым. В качестве почётных гостей на фестивале будут присутствовать и делиться своим мастерством представители федераций Айкидо Бельгии и Армении.

Семинар проводится для развития и популяризации Айкидо Айкикай в Южном Федеральном Округе Российской Федерации, привлечения молодежи и людей различных возрастов к занятиям этим видом боевого искусства, а также повышения уровня технического мастерства членов Федераций.

С этого года Международный фестиваль "Лазурная Ривьера Сочи" будет ежегодным и по традиции будет проводиться в мае каждого года. Организаторами мероприятия выступают Межрегиональная общественная организация «Межрегиональная Федерация Айкидо Айкикай Республики Крым и города Севастополь"и Айкидо-клуб "Мисоги" г. Сочи.

Программа фестиваля:

19 мая

17:30 – 19:30 – тренировка

20 мая

10:00 – 12:00 – церемония открытия, тренировка

17:30 – 20:30 – аттестация

Вход на фестиваль свободный!