Суд принял заявление о банкротстве «Кубани»

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление ООО «Ростовская управляющая компания» о банкротстве футбольного клуба «Кубань». Такую новость распространило информационное агентство ссылаясь на материалы размещенные на сайте суда.

«Принять к производству заявление ООО «Ростовская управляющая компания» как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Определить дату рассмотрения обоснованности заявления после рассмотрения обоснованности заявления ФНС России по Краснодару», — говорится в решении арбитража.

Сумма задолженности клуба перед управляющей компанией в материалах суда не указывается.