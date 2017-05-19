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Суд принял заявление о банкротстве «Кубани»

Пятница, 19 мая 2017 09:41
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Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление ООО «Ростовская управляющая компания» о банкротстве футбольного клуба «Кубань». Такую новость распространило информационное агентство ссылаясь на материалы размещенные на сайте суда.

«Принять к производству заявление ООО «Ростовская управляющая компания» как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Определить дату рассмотрения обоснованности заявления после рассмотрения обоснованности заявления ФНС России по Краснодару», — говорится в решении арбитража.

Сумма задолженности клуба перед управляющей компанией в материалах суда не указывается.

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