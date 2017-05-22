Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМ 2017 года

Нападающий сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата мира по хоккею 2017 года, который проходил в Кельне и Париже.

Панарин в 9 матчах на турнире набрал 17 очков, забросив 4 шайбы и сделав 13 результативных передач. На втором месте идет еще один хоккеист сборной России Никита Кучеров, набравший 15 (7+8) очков. Также 15 баллов (6+9) у канадца Нэтана Маккиннона, принимающего участие в финальном матче со шведами, в котором после 60 минут игры счет равный 1:1. Таким образом, Маккиннон максимум может набрать еще одно очко.