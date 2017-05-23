Командный чемпионат России в «ЮГ СПОРТЕ»

Ежегодный Командный чемпионат России по лёгкой атлетике пройдёт на стадионе ФГБУ «Юг Спорт» 25-26 мая.

В традиционном турнире примут участие более 600 сильнейших спортсменов, соревноваться будут сильнейшие команды из различных регионов России. В рамках чемпионата на стадионе «Юг Спорт» состоятся соревнования в метаниях молота, диска, копья, толкании ядра), беге (110 м с барьерами, 400 м с барьерами, 3000 м с препятствиями, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, эстафета 4х100) и прыжках (в высоту, с шестом, в длину, тройном прыжке).

Для многих лидеров российской лёгкой атлетики этот турнир станет первым серьёзным соревнованием в этом летнем сезоне. В разные годы в Командном чемпионате России принимали участие победители и призёры чемпионатов России, Европы и мира.

Напомним, что в 2016 году в командном зачёте победу одержала сборная Санкт-Петербурга, вторыми стали представители Московской области, замкнули призовую тройку легкоатлеты Краснодарского края.