Футболисты «Кубани» обыграли «Шинник» в матче первенства ФНЛ‍

Футболисты краснодарской "Кубани" обыграли ярославский "Шинник" в матче 4-го тура первенства ФНЛ.

Встреча, прошедшая в среду в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых отличился Никита Маляров (69-я минута).