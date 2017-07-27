Футболисты «Кубани» обыграли «Шинник» в матче первенства ФНЛ‍

Футболисты краснодарской "Кубани" обыграли ярославский "Шинник" в матче 4-го тура первенства ФНЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых отличился Никита Маляров (69-я минута).
Футболисты «Кубани» обыграли «Шинник» в матче первенства ФНЛЧетверг, 27 июля 2017 07:25
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Футболисты краснодарской "Кубани" обыграли ярославский "Шинник" в матче 4-го тура первенства ФНЛ.
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