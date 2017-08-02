Чемпионат мира по панкратиону 2017 в Сочи

С 25 по 29 октября 2017 года в спортивном комплексе «Адлер-Арена» в городе Сочи пройдет Чемпионат мира по панкратиону среди спортсменов всех возрастных групп.

Панкратион — возрождённый древний олимпийский вид единоборства и является мировым наследием боевого искусства. Его уникальное отличие в том, что он является единственным боевым спортом, существующим сегодня, который может на законных основаниях считать своими корнями древние Олимпийские Игры.

Современный панкратион — это поединок, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий вольной борьбы, самбо, дзюдо, бокса и других видов единоборств. Соревнования по панкратиону проводятся в соответствии Правилами Всемирного Комитета панкратиона (WPAC), который был создан под эгидой FILA (Международная федерация объединенных стилей борьбы) – ныне UWW (Объединенный мир борьбы).

Впервые в истории современного панкратиона столь значимое событие, как Чемпионат мира, пройдет в России. Организаторы мероприятия ожидают более 700 спортсменов из 30 стран мира.

Комментатором Чемпионата мира выступит Роман Мазуров – ведущий и комментатор спортивных программ на радио Спорт FM, на телеканалах Матч ТВ и Матч Боец. Ведущей мероприятия – Мария Деева, известная своими передачами на радио и телевидении. Стоить также отметить, что финальные поединки будут транслироваться в прямом эфире на телеканале Матч Боец.



В качестве почетных гостей на Чемпионате мира ожидаются:

- Президент Всемирного комитета панкратиона Итало Морелло

- Президент Федерации спортивной борьбы России, Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР и России Михаил Мамиашвили

- Олимпийский чемпион по боксу, многократный Чемпион мира и Европы Александр Лебзяк

- Трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, Заслуженный мастер спорта СССР, Герой Российской Федерации Александр Карелин

- Российский кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов, лидер Общероссийского общественного движения «За спортивную страну» Бату Хасиков

- Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и трехкратный победитель Кубка мира среди профессионалов по армрестлингу, Заслуженный мастер спорта России, Почетный гражданин города Сочи Алексей Воевода.



Также в качестве почетных гостей на Чемпионате мира будет команда «Звездного десанта» во главе со Златой Чепурной и Эльдаром Кенкерли.



В рамках проведения Чемпионата мира по панкратиону 2017 года в Сочи на территории гостиничного комплекса на берегу моря будет развернута спортивно - развлекательная площадка, где состоятся:

Массовый благотворительный забег для всех желающих жителей города с членами команды «Звездный десант»

Показательные выступления по панкратиону, кикбоксингу, боксу, армрестлингу

Мастер классы от знаменитых спортсменов,

лекции по спортивному питанию, презентации спортивных товаров

мероприятия развлекательного характера и многое другое



Пресс конференция с организаторами Чемпионата мира состоится 26 октября, в конференц зале гостиничного комплекса.

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Контакты организаторов: +79064355592 Анастасия Владимировна Иошина Исполнительный директор