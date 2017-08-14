«Краснодар» сыграл вничью с «Амкаром»

Футболисты пермского "Амкара" сыграли вничью с "Краснодаром" в гостевом матче шестого тура чемпионата России.

Воскресная игра в Краснодаре завершилась со счетом 1:1. На гол Виктора Классона (25-я минута) футболисты "Амкара" ответили точным ударом Михаила Гащенкова (76).

"Амкар" в текущем чемпионате пока не побеждал и с 2 очками занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем туре пермская команда 20 августа примет петербургский "Зенит". "Краснодар" с 11 баллами идет пятым и следующий матч проведет 20 августа на выезде против "Ростова".