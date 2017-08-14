Спортсмены со всей России соберутся в Сочи, чтобы покорить «вертикальный километр». Этап кубка России по необычному виду спорта – скайраннингу – пройдет на курорте «Роза Хутор» 2 сентября. Организаторами соревнований выступают Федерации альпинизма России и Краснодарского края совместно со спортивным клубом Сочи.

- Скайраннинг - это способ передвижения в горной местности. Трассы не должны превышать второй категории сложности по альпинистской классификации и иметь уклон не более 40 градусов, - сообщают организаторы необычных стартов.

Участникам этапа Кубка России по скайраннингу на курорте «Роза Хутор» предстоит преодолеть дистанцию в пять километров с перепадом высоты - один километр. Старт забега будет расположен на высоте 1350 метров над уровнем моря, а финиш — на отметке более 2300. Состязания пройдут в нескольких категориях - от 18 лет и старше, от 14 до 44 лет, и от 45 лет и старше. Также предусмотрены специальные семейные старты для родителей с детьми в возрасте до 13 лет.

- Для того чтобы стать участником соревнований необходимо до 12:00 1 сентября пройти регистрацию на сайте или зарегистрироваться до 08:30 на «Роза Хутор» в день проведения стартов, - отметили в пресс-службе горного курорта.

Ирина СИЗОВА