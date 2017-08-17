«Краснодар» сыграет с «Црвеной Звездой» в квалификации Лиги Европы‍

Футболисты "Краснодара" в четверг сыграют дома с одним из лидеров чемпионата Сербии "Црвеной Звездой" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Ответный матч пройдет 24 августа в Белграде. Победитель по сумме двух игр получит право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.
«Краснодар» сыграет с «Црвеной Звездой» в квалификации Лиги ЕвропыЧетверг, 17 августа 2017 09:53
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Футболисты "Краснодара" в четверг сыграют дома с одним из лидеров чемпионата Сербии "Црвеной Звездой" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
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