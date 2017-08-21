В Краснодаре состоялся финал турнира «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» 2017

В Краснодаре состоялся финальный матч всероссийского футбольного детско-юношеского турнира «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» среди игроков средней возрастной группы (12-13 лет). Победительницей турнира стала команда «Кристалл-Стиллайн» из Бердска (Новосибирская область), обыграв со счетом 4-1 ребят из «ДЮСШ-7» (Петрозаводск, Республика Карелия). Бронзу завоевала команда «Кстово» из одноименного города Кстово Нижегородской области.

Всего за право принять участие в финальном матче «Кожаного мяча» в средней возрастной категории соревновались 70 сильнейших любительских футбольных команд со всей России – победители региональных этапов турнира. В качестве главного приза компания Система Coca-Cola в России подарила лучшей команде 53-го сезона «Кожаного мяча» поездку в полном составе на товарищеский матч с участием сборной России по футболу.

Благодаря проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM, важная особенность текущего сезона – уникальные возможности для молодых футболистов, которые смогут стать основой развития российского футбола и сформируют устойчивое позитивное наследие турнира. Так, компания Coca-Cola, Официальный партнер FIFA, предоставит лучшим игрокам возможность стать частью команды «болл боев»1 на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018TM, оказаться на расстоянии вытянутой руки от своих кумиров, легенд мирового футбола, и почувствовать себя частью большого футбола.

В 2018 году отбор кандидатов в команду «болл боев» будет проходить в одиннадцати городах проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM: Москве, Казани, Сочи, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске из числа юношей и девушек от 12 до 17 лет, принимавших участие в турнире «Кожаный мяч».

Сергей Мясищев, первый заместитель Министра физической культуры и спорта Краснодарского края: «Турнир «Кожаный мяч» – это пример того, как идея одного человека – легендарного Льва Яшина – может изменить жизни миллионов людей. Ребята по всей России обожают футбол, и «Кожаный мяч» – их возможность сыграть в любимую игру на серьезном уровне. Благодаря компании Coca-Cola в следующем году у них будет шанс стать частью футбольного события мирового масштаба – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Я уверен, что эта уникальная возможность вдохновит ребят на новые достижения».

Олег Пилецкий, руководитель по внешним связям и коммуникациям проектной команды Системы Coca-Cola в России по подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018TM: «Мы в компании Система Coca-Cola в России поддерживаем всероссийский турнир «Кожаный мяч» уже 9 лет. За это время мы увидели тысячи обычных мальчишек и девчонок, вдохновленных возможностью играть в любимую игру со сверстниками со всей страны. Мы надеемся, что новые возможности, предоставленные компанией Coca-Cola в рамках Детско-юношеской программы FIFA и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, позволят ребятам почувствовать себя частью большого футбола. Мы хотим, чтобы они осознали, что благодаря упорству и трудолюбию любой из них может стать следующим Акинфеевым, Клозе или Пеле».

Посмотреть результаты всех команд-участниц, а также узнать подробную информацию о регламенте турнира «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» можно на официальном сайте: http://www.club-km.ru/. Задать вопросы и посмотреть фотографии команд можно в официальном сообществе турнира «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» в социальной сети «ВКонтакте».