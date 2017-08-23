Кубанские спортсмены завоевали две медали Всемирной летней Универсиады

В Китае с 19 августа проходит Всемирная летняя Универсиада. Турнир объединил 10 тысяч спортсменов. Краснодарский край представляют 13 человек. Сочинка Диана Тонтоева в дисциплине «стрельба из лука» завоевала серебряную медаль. Студентка сделала это в составе команды из трех человек. «Золото» получили спортсмены из Южной Кореи, «бронзу» - представители Турции, уточнили «МК в Сочи» в краевом министерстве физической культуры и спорта. Всемирная летняя Универсиада завершится 30 августа.