Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии ответного матча 4-го отборочного турнира Лиги Европы против "Црвены Звезды" сообщил, что полузащитник Михайло Ристич пропустит встречу. Первая игра в Краснодаре завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.
– Из-за травмы у нас не сможет сыграть только Ристич, – цитирует ТАСС Шалимова. – Плюс у нас есть еще один игрок, который восстанавливается от травмы крестообразной связки, но он уже тренируется. В любом случае, заявка на матч будет из 18 игроков, поэтому у нас и некоторые здоровые люди туда не попадут.
Ристич из-за травмы не поможет «Краснодару» в игре с «Црвеной Звездой»Среда, 23 августа 2017 23:22
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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии ответного матча 4-го отборочного турнира Лиги Европы против "Црвены Звезды" сообщил, что полузащитник Михайло Ристич пропустит встречу. Первая игра в Краснодаре завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.
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