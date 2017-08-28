«Краснодар» обыграл «Динамо» в матче РФПЛ‍

Футболисты "Краснодара" одержали победу над московским "Динамо" в матче 8-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в воскресенье в "Краснодаре", завершилась со счетом 2:0 в пользу команды хозяев, в составе которой дублем отметился Федор Смолов (27-я, 60-я минуты), забивший свои первые мячи в сезоне, начало которого пропустил из-за травмы. В этой игре форвард "быков" впервые в нынешнем чемпионате России вышел в стартовом составе.

После 8 туров "Краснодар" с 15 очками идет в турнирной таблице РФПЛ на четвертой строчке, а "Динамо" (8 очков) занимает 11-е место. Лидирует "Зенит" (20 очков), следом идет "Локомотив" (19), замыкает первую тройку "Ростов" (15).

В следующем туре "Динамо" примет санкт-петербургский "Зенит", а "Краснодар" на выезде встретится с "Уфой".