«Спартак-2» вырвал победу у «Кубани»

Московский "Спартак-2" нанес поражение краснодарской "Кубани" в матче 10-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, состоявшаяся в Краснодаре в воскресенье, закончилась со счетом 3:2 в пользу "красно-белых", у которых дубль оформил Фэшн Сакала (47-я и 90+3-я минуты), на 52-й отличился Николай Рассказов. В составе "желто-зеленых" голы забили Олег Алейник (18) и Роман Бугаев (51).

"Спартак-2" в 10 матчах набрал 17 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице, "Кубань" (11) расположилась на 12-й строчке.