ХК «Сочи» отыгрался с 0:3 и одержал победу над «Нефтехимиком»

"Сочи" одержал волевую победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата КХЛ, уступая по ходу игры в три шайбы.

Встреча, прошедшая во вторник в Сочи, завершилась со счетом 5:3 (1:3, 1:0, 3:0) в пользу хозяев. В составе "Сочи" шайбы забросили Иван Захарчук (19-я минута), Илья Хохлов (28), Павел Падакин (42, 46) и Евгений Лапенков (58). У "Нефтехимика" отличились Александр Авцин (11), Марат Хайруллин (12) и Чед Рау (12).

В следующем матче "Сочи" в среду примет минское "Динамо", "Нефтехимик" в пятницу сыграет в Братиславе со "Слованом".