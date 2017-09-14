Владимир Путин посетил в Сочи игру хоккейных команд центра «Сириус»‍

Президент РФ Владимир Путин вместе с хоккеистами сборных СССР и Канады, участвовавших в легендарной серии 1972 года, посмотрел матч открытого первенства Московской области среди юных хоккеистов.

Юноши 2003 года рождения из подмосковных команд "Луч" и "Виктория" играли на ледовой арене "Шайба" образовательного центра "Сириус". Путин смотрел третий период матча. Вместе с ним на трибуне присутствовали Владислав Третьяк, Александр Мартынюк, Александр Якушев и другие. Кроме того, в Сочи приехали игроки канадской сборной образца 1972 года, с Пэтом Стейплтоном и Деннисом Халлом Путин пообщался через переводчика. После все вместе вышли на лед, чтобы поздравить участников соревнования. Команда "Виктория" победила со счетом 9:0.

Президент поздравил ребят обеих команд, отметив, что на матч приехали выдающиеся игроки в истории хоккея, "те, кто сделал много для развития хоккея". Пообщались с юными хоккеистами и канадские ветераны, рассказав несколько смешных историй из своей спортивной карьеры.