Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Кубанью»

Наставники футбольных клубов Воронежа и Краснодара Павел Гусев и Евгений Калешин соответственно прокомментировали результаты матча 14-го тура Первенства ФНЛ. Напомним, в этом поединке «Факел» на выезде сыграл вничью с «Кубанью».

«Огнеопасные» по ходу первого тайма уступали со счетом 0:2, однако незадолго до перерыва Артем Сердюк сократил отставание, а на 50-й минуте Дмитрий Мичуренков восстановил паритет. При этот минуту спустя Сердюк вышел один на один с вратарем хозяев, но протолкнуть мяч в сетку не сумел. Итог — 2:2.

Павел Гусев, главный тренер ФК «Факел»:

- Благодарен ребятам, в первую очередь, за характер. Дорогого стоит, проигрывая 0:2, выравнять положение в сложных погодных условиях - сегодня было жарко, душно. Но мы где-то были даже немного ближе к победе, особенно когда сравняли счет. В принципе и у «Кубани» были такие полумоменты, подходы, но наверное, результат итоговый ближе к ничьей, он закономерный. Что касается мячей, забитых в наши ворота, то это элементарные ошибки при потере мяча в центральной зоне. Будем разбираться, будем работать.

Евгений Калешин, главный тренер ФК «Кубань»:

- Мне кажется, команда выложилась по полной, заслужила победу. Может не на голову, но мы были лучше «Факела». Очень обидно, что не смогли выиграть и порадовать болельщиков. Но надо принять яд в качестве этого поражения, и рано или поздно выработается противоядие. Я не думаю, что в случае с пропущенными мячами мы потеряли концентрацию. Возможно мы где-то недорабатываем, где-то не хватает нас, чтобы предотвратить ошибку или исправить ее. Единственный выход — продолжить начатый путь, все переварить и двигаться дальше. В тяжелые моменты нужна поддержка, и она у нас есть. Сейчас тяжелейшее время для «Кубани», но болельщики с командой, и все вокруг должны быть с командой, особенно те, кто могут влиять на судьбу клуба.