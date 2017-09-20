«Спартак» прибыл в Краснодар на матч Кубка России с «Кубанью»

«Спартак» прибыл в Краснодар на матч 1/16 финала Кубка России с «Кубанью». Делегация красно-белых вылетела из Москвы почти с шестичасовым опозданием.

Рейс был запланирован на 16:30 мск, но был отложен. В СМИ появилась информация, что причиной задержки стала поломка самолёта.

«Вылетели в 22:00. Приземлились в 23:35», — написал в своём «твиттере» директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг.

Матч 1/16 финала Кубка России между «Кубанью» и «Спартаком» состоится 20 сентября. Начало — в 19:00 мск.