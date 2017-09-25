«Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» со счетом 2:0

«Краснодар» первый тайм провел неудачно — хозяевам ни разу не удалось провести опасную атаку. Во втором тайме команда Игоря Шалимова прибавила и создала несколько опасных моментов, но «Зенит» выручил Андрей Лунев.

Лунев продолжил свою сухую серию — в чемпионате России он не пропускает уже на протяжении шести туров подряд. Также зенитовский вратарь не пропустил в игре с «Утрехтом» в Лиге Европы. «Зенит» проиграл со счетом 2:3 санкт-петербургскому «Динамо» в середине недели в Кубке России, однако в этом матче ворота «Зенита» защищал Юрий Лодыгин.

После этой победы «Зенит» увеличил отрыв от второго места в таблице. После десятого тура он на три очка опережал «Краснодар», теперь же на второе место вышел «Локомотив», который отстает от лидера на четыре очка.