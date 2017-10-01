«Югра» обыграла «Сочи», прервав восьмиматчевую серию поражений

«Югра» в гостях в овертайме одержала победу над «Сочи» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2, передает «Советский спорт».

В первом периоде Вели-Матти Савинайнен вывел гостей вперед. Во втором игровом отрезке сочинцы реализовали большинство и отыгрались благодаря шайбе Руслана Педана, однако вскоре Константин Майоров сделал счет 2:1 в пользу гостей. В третьем периоде хозяева вновь сравняли счет, Шон Коллинз воспользовался численным преимуществом. В овертайме Павел Варфоломеев реализовал буллит и принес «Югре» победу.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«ХК Сочи» (Сочи) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

0:1 – Савинайнен (Курьянов, Шулаков) – 15:47

1:1 – Педан (Щитов, Шмелёв) – 29:59 (5x4)

1:2 – Майоров (Скачков) – 36:18

2:2 – Коллинз (Уэллман, О'Делл) – 53:02 (5x4)

2:3 – Варфоломеев – 61:20 (бул)