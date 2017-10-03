Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина принимает ФГБУ «Юг Спорт»

В Сочи на олимпийском комплексе трамплинов «Русские Горки» с 5 по 10 октября 2017 года пройдет Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина.

Комплекс трамплинов ФГБУ «Юг Спорт» в Красной поляне готов принять лучших российских прыгунов на лыжах. Соревнования пройдут среди мужчин и женщин, а также в командной дисциплине.

На соревнованиях будут выступать лидеры сборной России: Евгений Климов, Денис Корнилов, которые заняли 2 и 3 место на летнем этапе Гран-при в Чайковском 9-10 сентября 2017 года.

Среди женщин примут участие лидеры нашей сборной: Ирина Аввакумова - серебряный призер кубка мира в общем зачете, Анастасия Баранникова - 6-е место в общем зачете летнего Гран-при, Софья Тихонова - чемпионка мира среди юниоров 2015 года.

Для зрителей вход бесплатный, трибуны рассчитаны на 6000 человек. Всех любителей спорта и отдыхающих в Сочи и на Красной поляне приглашаем посетить соревнования. Добраться до комплекса трамплинов можно из Сочи и Адлера на электричке «Ласточка» или автобусах №105 и 135 до станции Эсто-Садок. Далее до комплекса трамплинов «Русские Горки» работает канатная дорога.