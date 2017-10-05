«Юг Спорт» принимает Всероссийские соревнования по шпаге

В конце сентября в Южном федеральном центре спортивной подготовки «Юг Спорт» прошли Всероссийские соревнования по рапире среди мужчин и женщин. Чемпион Европы 2016 года Тимур Сафин и олимпийская чемпионка Рио Инна Дериглазова стали лучшими на "Турнире сильнейших" в Сочи!

Турнир, который пройдет 6–7 октября в Южном федеральном центре спортивной подготовки «Юг Спорт», для российских шпажистов также станет первым стартом в сезоне 2017/2018.

В турнире в Сочи примут участие все ведущие российские шпажисты - чемпионы Европы, призеры чемпионата мира: Сергей Бида, Никита Глазков, Антон Глебко, Павел Сухов, Сергей Ходос, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Логунова, чемпионки мира и Европы Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова, Яна Зверева, Татьяна Андрюшина и другие.



Соревнования пройдут на базе «Юг Спорт» в Федеральном центре единоборств (ул. Бзугу, 6).



Расписание соревнований:



6 октября (пятница)

9:00-9:30 – регистрация участников

10:00-18:00 - женщины, личное первенство



7 октября (суббота)

9:00-9:30 – регистрация участников

10:00-18:00 - мужчины, личное первенство

Вход на соревнования свободный! Приходите поболеть за российских спортсменов!