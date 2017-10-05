«Юг Спорт» принимает Всероссийские соревнования по шпаге

В конце сентября в Южном федеральном центре спортивной подготовки «Юг Спорт» прошли Всероссийские соревнования по рапире среди мужчин и женщин. Чемпион Европы 2016 года Тимур Сафин и олимпийская чемпионка Рио Инна Дериглазова стали лучшими на "Турнире сильнейших" в Сочи!
Турнир, который пройдет 6–7 октября в Южном федеральном центре спортивной подготовки «Юг Спорт», для российских шпажистов также станет первым стартом в сезоне 2017/2018.
В турнире в Сочи примут участие все ведущие российские шпажисты - чемпионы Европы, призеры чемпионата мира: Сергей Бида, Никита Глазков, Антон Глебко, Павел Сухов, Сергей Ходос, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Логунова, чемпионки мира и Европы Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова, Яна Зверева, Татьяна Андрюшина и другие.
Соревнования пройдут на базе «Юг Спорт» в Федеральном центре единоборств (ул. Бзугу, 6).
Расписание соревнований:
6 октября (пятница)
9:00-9:30 – регистрация участников
10:00-18:00 - женщины, личное первенство
7 октября (суббота)
9:00-9:30 – регистрация участников
10:00-18:00 - мужчины, личное первенство
Вход на соревнования свободный! Приходите поболеть за российских спортсменов!