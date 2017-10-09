Олимпийский опыт студенческим играм

Опыт Сочи по подготовке и проведению зимних Олимпийских игр будет использован на Универсиаде в Красноярске. Специальное обучение в Российском Международном Олимпийском Университете (РМОУ) прошли представители дирекции по организации студенческого праздника спорта.

- Все наши образовательные программы в той или иной степени базируются на изучении опыта Олимпийских игр. Для персонала Зимней универсиады-2019 управленческие технологии сочинской Олимпиады приобретают особенное значение. Мы пригласили в качестве преподавателей руководителей основных направлений Оргкомитета Сочи-2014, предложив практические мастер-классы на таких объектах как ледовый дворец «Айсберг» и лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Уверен, слушатели в полной мере овладели инструментарием эффективного управления крупными спортивными событиями и будут успешно его применять в ходе подготовки Студенческих игр в Красноярске, - отметил ректор РМОУ, профессор Лев Белоусов.

В течение полугода специалисты красноярской Универсиады изучали вопросы стратегического планирования, маркетинга, управления спортивными объектами. Образовательные модули включали в себя лекции и семинары. Особое внимание было уделено практикумам, организованным на спортивных объектах Красноярска и Сочи.

- Мы получили очень большой объем актуальной информации. Что касается моего направления работы, то особенно важны были вопросы взаимодействия с государственными органами власти, темы маркетинга. Уверена, что эти знания помогут нам провести мероприятие на очень высоком уровне, - поделилась впечатлениями советник генерального директора дирекции Универсиады-2019 Стелла Алексеева.

Важное значение олимпийского опыта для организации студенческого праздника спорта отметили и в Международной федерации. Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин принял участие в церемонии вручения дипломов специалистам Универсиады в кампусе РМОУ, созданном компанией «Юниверсити Плаза».

- Для нас большое значение имеет практическое взаимодействие с университетским сообществом. Партнерство с Олимпийским Университетом показывает, что сочетание спорта и образования может принимать разные формы, что, безусловно, идет на пользу развития студенческого спорта в целом. Уверен, что образовательная программа, организованная для Дирекции Универсиады в Красноярске, станет большим подспорьем в подготовке этого грандиозного спортивного события, - подчеркнул президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

. Олимпийское образование сотрудников Универсиады станет одним из элементов нематериального наследия. Финансирование программ профессиональной подготовки персонала Зимней универсиады-2019 осуществляет компания «Норникель» – генеральный партнер Студенческих игр.

Ирина СИЗОВА