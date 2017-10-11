Сотрудник УФСИН России по Краснодарскому краю занял первое место на Чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов

Чемпионат Мира по дзюдо среди ветеранов, в котором приняли участие мужчины и женщины старше 30 лет, проходил в итальянском городе Ольбия. Золотую медаль среди мужчин в возрастной группе от 30 до 34 лет в весовой категории до 81 килограмма завоевал сотрудник ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю, мастер спорта России международного класса Алексей Вальков.
В чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов участвовали более 800 спортсменов из 51 страны. В составе сборной команды России приняли участие 59 атлетов, одним из которых был Алексей Вальков.
В стартовой схватке соперником Алексея стал спортсмен из Франции, во втором поединке он встретился с дзюдоистом из Боснии и Герцеговины, третьим соперником оказался представитель Швейцарии. В финальном бою Алексей Вальков одержал победу над товарищем по сборной россиянином Александром Шабуровым.
Сотрудник УФСИН России по Краснодарскому краю занял первое место на Чемпионате мира по дзюдо среди ветерановСреда, 11 октября 2017 12:38
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
Чемпионат Мира по дзюдо среди ветеранов, в котором приняли участие мужчины и женщины старше 30 лет, проходил в итальянском городе Ольбия. Золотую медаль среди мужчин в возрастной группе от 30 до 34 лет в весовой категории до 81 килограмма завоевал сотрудник ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю, мастер спорта России международного класса Алексей Вальков.