Систему видеоповторов на стадионе ФК «Краснодар» запустят 3 декабря

«Краснодар» сообщил на своём официальном сайте, что 3 декабря планирует запустить на домашнем стадионе систему видеоповторов. В этот день состоится матч 19-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Ахмат». Таким образом, в РФПЛ впервые будет задействована система видеоповторов.

Технология, которая будет использоваться в системе видеоповторов на арене «быков», предоставляется компанией Hawk-Eye Innovations. В пресс-релизе отмечается, что её разработки ранее были успешно внедрены в других видах спорта – теннисе, бадминтоне и снукере.

Система Hawk-Eye (орлиный глаз) прошедшим летом тестировалась на российском Кубке конфедераций. 10 специальных камер, установленных по периметру поля стадиона «Краснодара», будут отслеживать ход игры, и в случае возникновения спорных ситуаций главный арбитр прибегнет к видеопомощи (VAR).