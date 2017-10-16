Чемпионат России по регби-7 выиграла «Кубань»

В течение двух дней в Краснодаре проходили матчи финального раунда чемпионата России по регби-7, который завершился победой регбистов «Кубани», выигравших титул сильнейший команды страны по олимпийскому регби второй раз подряд. В плей-офф за 1-4-е места хозяева сначала разгромили в дерби местный РЦСП по ИВС со счётом 39:0, а затем в финале обыграли «ВВА-Подмосковье» со счётом 21:17. Подмосковные регбисты в полуфинале взяли верх над красноярским «Красным Яром» со счётом 24:7. Бронзовыми призёрами стали регбисты РЦСП по ИВС, в овертайме одолевшие «Красный Яр» – 17:14.