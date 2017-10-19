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«Локомотив-Кубань» одержал вторую победу в Еврокубке

Четверг, 19 октября 2017 10:02
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«Локомотив-Кубань» на своем паркете переиграл «Альбу» во втором туре Еврокубка. Самым результативным игроком встречи стал Крис Бэбб, набравший 20 очков.

Железнодорожники расположились на первом месте в группе С, команда из Берлина – на втором.

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