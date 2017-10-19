«Локомотив-Кубань» одержал вторую победу в Еврокубке

«Локомотив-Кубань» на своем паркете переиграл «Альбу» во втором туре Еврокубка. Самым результативным игроком встречи стал Крис Бэбб, набравший 20 очков.
Железнодорожники расположились на первом месте в группе С, команда из Берлина – на втором.
«Локомотив-Кубань» на своем паркете переиграл «Альбу» во втором туре Еврокубка. Самым результативным игроком встречи стал Крис Бэбб, набравший 20 очков.
Железнодорожники расположились на первом месте в группе С, команда из Берлина – на втором.
Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.