ФК «Кубань» одержал победу над «Крыльями Советов»

В матче 19-то тура российской ФНЛ впервые в рамках первенства встречались краснодарская "Кубань" и самарские "Крылья Советов". Увязшие в середине таблицы кубанцы уже забыли о возможном повышении в классе, и, казалось, что они могли бы быть довольны даже ничейным результатом во встрече с одним из лидеров лиги. В пропустив первый гол в середине второго тайма и вовсе подумалось, что ничья станет фантастически успешным результатом для краснодарцев молодой хавбек Игорь Коновалов двумя забитыми голами перевернул всё с ног на голову, принеся "Кубани" волевую победу.