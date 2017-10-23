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Краснодар примет баскетбольный матч Россия — Франция в 2018 году

Понедельник, 23 октября 2017 10:09
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Российская федерация баскетбола выбрала место проведения заключительного домашнего матча первого отборочного раунда Кубка мира-2019. Как пишет газета «Известия», в начале июля будущего года команда Сергея Базаревича сыграет с французскими баскетболистами в Краснодаре.

Дело в том, что игра с французами пройдет в дни первенства мира по футболу, поэтому провести ее в Москве или Петербурге крайне сложно по двум причинам.

Во-первых, поселить команды в какой-нибудь гостинице будет трудно, во-вторых, вряд ли болельщики отдадут предпочтение баскетболу в дни ЧМ-2018.

В Краснодаре очень любят баскетбол и с удовольствием ходят на матчи «Локомотива-Кубани».

Как рассказал источник, решение по матчу в Краснодаре уже согласовано. Дело осталось за малым — техническими нюансами.

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