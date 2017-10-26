Сильнейшие фигуристы России соберутся в «Юг Спорте»!

Соревнования пройдут в тренировочном центре по фигурному катанию и шорт-треку ледового дворца спорта «Айсберг».

С 27 по 31 октября в тренировочном центре по фигурному катанию на коньках и шорт-треку ФГБУ «Юг Спорт» пройдет III Этап Кубка России-Ростелеком по фигурному катанию на коньках. Соревнования пройдут в одиночном и парном катании, танцах на льду.

В турнире примут участие 150 фигуристов (кандидаты в мастера спорта, мастера спорта) из более чем 20 регионов России. На соревнования в Сочи приедут спортсмены из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Ростовской области, Свердловской области, Самарской, Кировской, Волгоградской областей, Республики Мордовия, Пермского края, Томской, Новосибирской, Белгородской, Челябинской областей, Татарстана, Омска, Тюмени, Ярославля. Этот турнир является отборочным соревнованием на Чемпионат России, Первенство России и финал Кубка России.

Краснодарский край представят 10 фигуристов: Харламова Александра, Тарлокьян Сергей, Кириенко Иван, Абакумов Денис, Павлова Мария, Ананьева Екатерина, Скрынникова Алиса, Молчанова Станислава, Титова Анастасия, Мацко Екатерина.

Программа соревнований:

27 октября (пятница)

17:00-20:15 - короткий танец

28 октября (суббота)

13:00-16:30 - произвольный танец

16:45-17:15 – открытие соревнований

17:30-20:15 - пары, короткая программа

20:30-22:00 - мужчины, короткая программа 29 октября (воскресенье)

13:30-15:00 – мужчины, произвольная программа

15:15-18:15 – пары, произвольная программа

18:30-21:15 – юноши, короткая программа

30 октября (понедельник)

13:30-17:00 – юноши, произвольная программа;

17:15-20:45 – девушки, короткая программа

21:00-23:00 – женщины, короткая программа

31 октября (вторник)

11:15-15:30 - девушки, произвольная программа

15:45-18:30 - женщины, произвольная программа

Приглашаем посетить выступления лучших фигуристов России. Вход на соревнования свободный!