14 ноября Официальный Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA привезут в Краснодар. Его выставят в специальном шатре на площади перед стадионом ФК «Краснодар». Всех желающих посмотреть на кубок будут допускать к трофею в порядке живой очереди.
Для этого нужно оформить специальное бесплатное приглашение. Их выдают в определенных точках города, приглашение необходимо зарегистрировать на сайте проекта.
Кубок сделан из чистого золота и весит более 6 кг. Интересно отметить, что прикоснуться к кубку — заветная мечта любого преданного футболу болельщика.
Официальный кубок ЧМ-2018 по футболу будет гостить на стадионе ФК «Краснодар»Пятница, 27 октября 2017 10:08
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14 ноября Официальный Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA привезут в Краснодар. Его выставят в специальном шатре на площади перед стадионом ФК «Краснодар». Всех желающих посмотреть на кубок будут допускать к трофею в порядке живой очереди.
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