Забег в высоту - 400 в «Юг Спорте»

28 октября на олимпийском трамплине «Русские горки» ФГБУ «Юг Спорт» состоится вторая российская гонка сезона Red Bull 400 – мировой серии экстремальных гонок, в которой отважным спортсменам придется задействовать все свои скрытые ресурсы. Участникам предстоит пробежать дистанцию в 400 метров, взобравшись на горнолыжный трамплин под уклоном 35 градусов. Особенностью сочинской гонки станет проведение финала в тёмное время суток при искусственном освещении.

Идейным вдохновителем забега выступил австрийский спринтер Андреас Бергер – тринадцатикратный чемпион Австрии в беге на 100 метров. Бергер с супругой решили проверить свои силы и выносливость в забеге по наклонной трассе, для чего выбрали трамплин с дистанцией в 400 метров (это максимальная длина крупнейших лыжных трамплинов мира).

Испытание оказалось крайне сложным даже для профессиональных легкоатлетов: с большим трудом им удалось добраться до вершины, и тогда было решено – проекту быть! Сезон-2017 включает в себя 14 этапов в Казахстане, Турции, Японии, России (дважды), Норвегии, Франции, Италии, Германии, Канаде, Чехии, Австрии, Словении, США. Таким образом, Россия станет единственной страной, где пройдут два этапа в течение одного года.

В забеге участвуют до 750 участников. Правила просты: 50 спортсменов одновременно стартуют на равнине и бегут около 70 метров перед тем, как начать забег на трамплин. 3 участника, показавшие лучшее время, становятся призёрами экстремальной гонки на выносливость. Регистрация на Red Bull 400 в Сочи: http://redbull400.ru/