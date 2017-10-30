"Краснодар" разгромил "СКА-Хабаровск"

Матч прошел в рамках 15-го тура чемпионата России. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу ФК "Краснодар". Спортивные обозреватели отмечают, что этот матч прервал "черную полосу" в истории команды, когда футболисты проигрывали четыре раза подряд. Победные мячи забили Виктор Классон, Вандерсон и звезда команды - Федор Смолов. Форвард в этой игре забил сразу два гола.

Эта победа помогла "Краснодару" подняться на 4 строчку в турнирной таблице. В следующий раз "быки" сыграют 4 ноября в гостях с "Тосно".