11 и 12 ноября 2017 в городе Сочи на базе Южного федерального центра спортивной подготовки ФГБУ «Юг Спорт» пройдет этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди юниоров «Кубок Черного моря».

Соревнования соберут лучших молодых спортсменов со всего мира, которые уже второй год подряд приедут в Сочи выявлять сильнейшего.

В России всегда были сильны сабельные традиции, достаточно вспомнить имена многократных олимпийских чемпионов Виктора Кровопускова, Михаила Бурцева, Станислава Позднякова, Александра Ширшова, Алексея Фросина.

Не менее ярко выступают и российские саблистки. Так, на Олимпийских играх 2016 года во главе с легендой российского и мирового фехтования - Софьей Великой, сборная команда России выиграла золотые медали, а наибольшего успеха на играх добилась Яна Егорян, став двукратной олимпийской чемпионкой.

Победные традиции успешно продолжают российские юниоры и юниорки. На «Кубке Черного моря» будут выступать трёхкратный чемпион мира среди юниоров - Константин Лоханов, а также чемпионы мира среди юниоров 2017 года в команде – Ольга Никитина и Евгения Подпаскова, Владислав Поздняков и Анатолий Костенко.

Соревнования пройдут в Федеральном центре единоборств «Юг Спорт» (Сочи, Курортный проспект, 87). Вход для зрителей свободный!

Расписание турнира

11 ноября 2017 г.

9:00. Юноши (личное первенство). Групповой этап и тур прямого выбывания.

14:00. Девушки (личное первенство). Групповой этап и тур прямого выбывания.

18:00. Церемония открытия соревнований.

18:30. Юноши и девушки (личное первенство). Полуфиналы и финал.

12 ноября 2017 г.

11:00. Юноши (командное первенство). Предварительные встречи. 16:00. Юноши (командное первенство). Финал.