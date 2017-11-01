Мужская сборная россии по гандболу проведет в кубанской столице отборочный матч чемпионата мира.

Игра Россия – Люксембург состоится 6 января 2018 года во дворце спорта "Олимп" в 16:00.

Мужская сборная России ведет отбор на чемпионат мира, который пройдет в январе 2019 года в шести городах Германии и Дании. В двух стартовых поединках в своей группе сборная России, главным тренером которой является краснодарец Эдуард Кокшаров, одержала две победы - над Словакией (32:22) и Финляндией (35:22).

За три дня до краснодарского матча, 3 января, Россия сыграет с Люксембургом в Великом герцогстве.

В последний раз мужская сборная России по гандболу проводила официальный матч в Краснодаре в апреле 2013 года – прот ив сборной Боснии и Герцеговины в рамках отборочного турнира Евро-2014.