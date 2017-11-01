Гонка Гладиаторов впервые пройдет в Сочи

Спортивный забег с препятствиями «Гонка Гладиаторов» пройдет 4 ноября в Сочи, на комплексе олимпийских трамплинов «Русские горки» Южного федерального центра спортивной подготовки ФГБУ «Юг Спорт». Участниками станут около пятисот спортсменов.

Гонка Гладиаторов – спортивный забег по пересеченной местности с естественными и искусственными препятствиями. Для каждой гонки создается абсолютно новая трасса, включающая дистанции различного уровня сложности.

В Сочи трасса «Гонки Гладиаторов» будет проходить в 650 м над уровнем моря и начинаться с олимпийского трамплина «Русские горки». Участников ждут высокие стены, рукоходы, колючая проволока, рвы, скалодромы и многое другое. При создании трассы используются уникальные препятствия, спроектированные командой Гонки Гладиаторов совместно с международными консультантами по гонкам с препятствиями All-Out Events.

Новички смогут попробовать свои силы на дистанции «Спринт» (7 км и 25 препятствий), более опытных спортсменов ждет дистанция «Профи» (14 км и 50 препятствий), а профессионалы смогут испытать себя на дистанции «Экстрим» (21 км и более 75 препятствий).

Победители Гонки Гладиаторов получают призы. Кроме того, Гонка Гладиаторов является квалификационным этапом на чемпионаты мира и Европы по гонкам с препятствиями.

Помимо участников, мероприятие традиционно привлекает большое число зрителей и болельщиков. Их ждет развлекательная программа, мастер-классы, дегустации и другие активности.

Спортивные забеги «Гонка Гладиаторов» проводятся в России с 2014 года. Всего Гонку Гладиаторов прошли более 10 000 человек. Победители Гонки Гладиаторов квалифицируются на участие в международных соревнованиях по гонкам с препятствиями OCR Championship в США и OCR European championships в Европе.