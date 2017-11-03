Олимпийское образование идет в Россию

В России необходимо развивать олимпийское образование. Такое мнение высказал глава Олимпийского Комитета России Владимир Сенглеев. Он принял участие в совещании, посвященном проблемам настоящего и будущего сферы олимпийского образования в России. В кампусе Российского Международного Олимпийского Университета, созданного компанией «Юниверсити Плаза» в центре Сочи, собрались олимпийские лидеры, спортивные деятели, авторитетные эксперты и руководители олимпийских академий.

- Мы считаем, что в стране необходимо усилить работу по продвижению олимпийских идеалов и ценностей. Практика показывает, что многие, кто работает в сфере спорта, не знают элементарных вещей об олимпийском движении. Проведение Олимпийских игр в стране это лишь вершина айсберга. Основное – гармоничное развитие личности, здоровье нации через занятия спортом. При этом должны соблюдаться определенные правила. Спорт должен быть честным, должны быть обеспечены равные возможности. Но чтобы правила соблюдались – о них нужно знать, - отметил глава Олимпийского Комитета России Владимир Сенглеев.

Созданный в Сочи Российский Международный Олимпийский Университет был не зря выбран площадкой для проведения совещания по поводу олимпийского образования. В рамках мероприятия специалистам представили широкий спектр инновационных образовательных программ и технологий.

- Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ) занимается подготовкой спортивных менеджеров. Но нам не безразлично, что они делают, если специалисты организуют мероприятие, имеют дело со спортивными объектами, вовлекают людей в массовый спорт, необходимо понимать, что менеджер это не робот, он должен быть движим олимпийскими ценностями, - подчеркнул ректор РМОУ, профессор Лев Белоусов.

В планах Олимпийского комитета России – формирование специальной учебной программы. Она будет предназначена для педагогов учебных заведений, которые готовят работников спорта. Особенно важно донести знание олимпийских ценностей до детских тренеров и учителей физкультуры.

- Сегодня в развитии спорта есть некоторый крен с перекосом на достижение результатов. Однако, дети, которые занимаются в секциях, не должны воспитываться по принципу – «результат любой ценой». Нельзя побеждать с помощью запрещенных методов. Нельзя забывать и про культурную составляющую. Недавно мы побывали в Буэнос-Айросе, где в следующем году пройдут юношеские Олимпийские игры. Их организаторы предлагают вообще отказаться от продажи билетов на состязания, делаю упор на культурную программу, общение между людьми и при желании

посещение самих соревнований, - поделился глава Олимпийского Комитета России Владимир Сенглеев.

Состоявшееся в Сочи совещание даст толчок разработке новых инновационных программ олимпийского образования, которые получат свою реализацию на местах, в регионах, будут выработаны конкретные методические рекомендации для олимпийских советов, различных спортивных организаций от детских школ до профильных вузов, спорта высших достижений и других.

Ирина СИЗОВА