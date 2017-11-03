Гандболистки «Кубани» разгромили «Ставрополье-СКФУ»‍

Гандболистки краснодарской "Кубани" обыграли на выезде "Ставрополье-СКФУ" в матче чемпионата России.

Встреча, прошедшая в четверг в Буденновске (Ставропольский край), завершилась со счетом 36:18 в пользу гостей.

В следующем матче сезона "Кубань" 6 ноября сыграет в Москве с "Лучом", а "Ставрополье-СКФУ" 11 ноября встретится на выезде с "Уфой-Алисой".