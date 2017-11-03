Гандболистки краснодарской "Кубани" обыграли на выезде "Ставрополье-СКФУ" в матче чемпионата России.
Встреча, прошедшая в четверг в Буденновске (Ставропольский край), завершилась со счетом 36:18 в пользу гостей.
В следующем матче сезона "Кубань" 6 ноября сыграет в Москве с "Лучом", а "Ставрополье-СКФУ" 11 ноября встретится на выезде с "Уфой-Алисой".
Гандболистки «Кубани» разгромили «Ставрополье-СКФУ»Пятница, 03 ноября 2017 09:08
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Гандболистки краснодарской "Кубани" обыграли на выезде "Ставрополье-СКФУ" в матче чемпионата России.
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