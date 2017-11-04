Звания «Заслуженный мастер спорта России» удостоены шесть спортсменов Кубани

Среди них — четверо бобслеистов, тяжелоатлетка и регбист. В активе спортсменов — победы в чемпионатах Европы и мира.

Почётного спортивного звания удостоены бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарёв, тяжелоатлетка Анастасия Романова и регбист Станислав Бондарев.

В активе четвёрки бобслеистов награды Кубка мира и чемпионата Европы.

Наиболее значимые награды Анастасии Романовой на данный момент — «золото» континентального и «бронза» мирового чемпионатов.

Что касается Станислава Бондарева, то он — неоднократный победитель чемпионата Европы по регби-7, — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.