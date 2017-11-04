〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Звания «Заслуженный мастер спорта России» удостоены шесть спортсменов Кубани

Суббота, 04 ноября 2017 10:54
Оцените материал
(0 голосов)

Среди них — четверо бобслеистов, тяжелоатлетка и регбист. В активе спортсменов — победы в чемпионатах Европы и мира.
Почётного спортивного звания удостоены бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарёв, тяжелоатлетка Анастасия Романова и регбист Станислав Бондарев.
В активе четвёрки бобслеистов награды Кубка мира и чемпионата Европы.
Наиболее значимые награды Анастасии Романовой на данный момент — «золото» континентального и «бронза» мирового чемпионатов.
Что касается Станислава Бондарева, то он — неоднократный победитель чемпионата Европы по регби-7, — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Прочитано 23 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.