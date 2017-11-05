Более 48 миллионов рублей выделят краевые власти на подготовку Сочи к ЧМ-2018

В 2018 году из краевого бюджета власти выделят Сочи 48,6 миллионов рублей на подготовку к чемпионату мира по футболу, сообщает РБК.
В постановлении главы региона говорится, что деньги будут выделены в качестве субсидии «в целях софинансирования расходных обязательств по организации благоустройства территории города в связи с подготовкой и проведением Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года».
Напомним, что из краевого бюджета власти региона выделят администрации Сочи 234,4 млн руб. на подготовку и проведение в городе фестиваля болельщиков в дни предстоящего мундиаля.
Более 48 миллионов рублей выделят краевые власти на подготовку Сочи к ЧМ-2018Воскресенье, 05 ноября 2017 22:58
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В 2018 году из краевого бюджета власти выделят Сочи 48,6 миллионов рублей на подготовку к чемпионату мира по футболу, сообщает РБК.
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