Более 48 миллионов рублей выделят краевые власти на подготовку Сочи к ЧМ-2018

В 2018 году из краевого бюджета власти выделят Сочи 48,6 миллионов рублей на подготовку к чемпионату мира по футболу, сообщает РБК.

В постановлении главы региона говорится, что деньги будут выделены в качестве субсидии «в целях софинансирования расходных обязательств по организации благоустройства территории города в связи с подготовкой и проведением Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года».

Напомним, что из краевого бюджета власти региона выделят администрации Сочи 234,4 млн руб. на подготовку и проведение в городе фестиваля болельщиков в дни предстоящего мундиаля.