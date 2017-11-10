В Краснодаре Кубок ЧМ по футболу выставят в пяти местах

Краснодар станет пятнадцатой остановкой в маршруте тура кубка. Церемония встречи трофея состоится 14 ноября на стадионе ФК «Краснодар».

В Краснодаре в рамках тура награда Чемпионата мира будет выставляться в двух вузах — Кубанском государственном университете и Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, в телекомпании «Кубань-24», а также на стадионе «Кубань».

Специальный шатер установят около стадиона «Краснодар». Туда можно будет прийти в течение трех дней: 17 ноября увидеть кубок можно будет на территории стадиона с 10 до 20 часов; 18 ноября — с 10 до 15:30; 19 ноября — с 10 до 20 часов. В шатре будет установлена фотоаппаратура, и можно будет бесплатно получить фото с кубком.

Вход в шатер будет осуществляться по бесплатным билетам, получить которые можно будет у стадиона или заранее, зарегистрировавшись на сайте организатора проекта тура кубка coca-cola.ru/football.

После Краснодара кубок отправится в Сочи, где он будет находиться до 26 ноября. Официальная церемония встречи кубка состоится 21 ноября в «Скай Парке». В рамках тура запланирован визит в спортшколу Лазаревского района 23 ноября, на стадион «Фишт» — 22 ноября и медиавизиты 22 и 23 ноября. Публичное экспонирование для горожан и гостей города пройдет на площади флага перед мэрией (25—26 ноября) и возле универсама «Перекресток» (24 ноября), сообщили в пресс-службе краевой администрации.