〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

На стадион ФК «Краснодар» 14 ноября пустят дополнительные троллейбусы

Понедельник, 13 ноября 2017 23:32
Оцените материал
(0 голосов)

На маршруте № 11 «Центральный колхозный рынок — улица Восточно-Кругликовская» будут работать 5 троллейбусов. Время работы машин продлят с учётом времени окончания матча.
Кроме того, ориентировочно в 21.30 с конечной остановки «Улица Восточно-Кругликовская» отправятся дополнительные низкопольные троллейбусы по следующим трассам:
Стадион «Краснодар» — ул. Школьная — ул. Северная — ул. Октябрьская — ул. Мира — ул. Седина — ул. Ставропольская — ул. Трамвайная — ул. Мачуги — мкр. Гидростроителей (маршрут № 12).
Стадион «Краснодар» — ул. Школьная — ул. Северная — ул. Красная — ул. Шоссе Нефтяников — ул. Лузана — троллейбусное депо № 1 (маршрут № 13).
В течение дня по автобусному маршруту № 46 будут курсировать 2 низкопольных автобуса большой вместимости, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».
Напомним, матч между Аргентиной и Нигерией состоится 14 ноября на стадионе ФК «Краснодар». На товарищеском матче ожидают более 30 тысяч зрителей.

Прочитано 21 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.