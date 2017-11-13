Все билеты на матч РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» проданы

На матче 17-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" ожидается аншлаг, информирует пресс-служба "быков". Болельщики выкупили все билеты на встречу, которая пройдет 18 ноября. Напомним, что стадион в Краснодаре вмещает 33 979 зрителей.
– Распродано! Все билеты на матч "Краснодар" – "Спартак" проданы, – говорится в сообщении, опубликованном на странице в Инстаграме краснодарцев. – В третий раз в сезоне на трибунах стадиона ФК "Краснодар" аншлаг! Мы благодарим болельщиков за горячую поддержку! Ждем вас на всех домашних матчах "быков"!
Все билеты на матч РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» проданыПонедельник, 13 ноября 2017 23:36
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На матче 17-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" ожидается аншлаг, информирует пресс-служба "быков". Болельщики выкупили все билеты на встречу, которая пройдет 18 ноября. Напомним, что стадион в Краснодаре вмещает 33 979 зрителей.