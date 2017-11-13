〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Все билеты на матч РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» проданы

Понедельник, 13 ноября 2017 23:36
Оцените материал
(0 голосов)

На матче 17-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком" ожидается аншлаг, информирует пресс-служба "быков". Болельщики выкупили все билеты на встречу, которая пройдет 18 ноября. Напомним, что стадион в Краснодаре вмещает 33 979 зрителей.
– Распродано! Все билеты на матч "Краснодар" – "Спартак" проданы, – говорится в сообщении, опубликованном на странице в Инстаграме краснодарцев. – В третий раз в сезоне на трибунах стадиона ФК "Краснодар" аншлаг! Мы благодарим болельщиков за горячую поддержку! Ждем вас на всех домашних матчах "быков"!

Прочитано 22 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.