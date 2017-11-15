В микрорайонах Краснодара 25% территории отдадут под парки и скверы‍

ФедералПресс. Заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий на заседании городской комиссии обсудил вопросы, связанные с застройкой территорий.

Сейчас сформулирована четкая позиция по исполнению действующего законодательства в части обеспечения будущих микрорайонов Краснодара зелеными зонами. По словам замглавы, в новых проектах планировок микрорайонов 25 % территорий займут обособленные зеленые зоны. Теперь для всех участников строительного рынка определяется единая трактовка этого правила: нормативная площадь должна быть обособленной, выделенной, четко прописанной и обозначенной в проекте планировки, сообщает пресс-служба города.