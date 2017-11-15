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В микрорайонах Краснодара 25% территории отдадут под парки и скверы‍

Среда, 15 ноября 2017 10:17
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ФедералПресс. Заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий на заседании городской комиссии обсудил вопросы, связанные с застройкой территорий.

Сейчас сформулирована четкая позиция по исполнению действующего законодательства в части обеспечения будущих микрорайонов Краснодара зелеными зонами. По словам замглавы, в новых проектах планировок микрорайонов 25 % территорий займут обособленные зеленые зоны. Теперь для всех участников строительного рынка определяется единая трактовка этого правила: нормативная площадь должна быть обособленной, выделенной, четко прописанной и обозначенной в проекте планировки, сообщает пресс-служба города.

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