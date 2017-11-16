«Локомотив-Кубань» обыграл «Лимож» в Кубке Европы

Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" одержал победу над французским "Лиможем" со счетом 81:55 в домашнем матче шестого тура группового этапа Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Дрю Джойс, в его активе 14 очков. В составе российской команды больше всех очков набрали защитник Тревор Лэйси и форвард Райан Брокхофф - по 12.

В турнирной таблице группы C "Локомотив-Кубань" занимает первое место (из 6), одержав в шести матчах шесть побед, "Лимож" идет третьим. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды. В следующем матче "Локомотив-Кубань" 5 декабря в гостях сыграет с немецкой "Альбой".

Еврокубок считается вторым по значимости клубным баскетбольным турниром Старого Света.