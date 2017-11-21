Тенденции развития спортивной журналистики обсудили в Сочи

Дискуссия «Властелины колец: меняющиеся медиа в меняющемся спорте» стала одной из основных тем конференции по олимпийскому наследию. Организатором сессии, посвященной спортивной журналистике выступила Группа «Интеррос». Спикерами стали практикующие журналисты лучших спортивных изданий страны – сайта «Championat.com», газеты «СпортЭкспресс», радиостанции «СпортFM», портала «Sports.ru».

- Освещение Олимпийских игр и спортивных медиа-событий в прессе всегда является одной из важных составляющих мирового праздника спорта. В последние годы работа журналистов сильно изменилась. Если раньше – это были газетные полосы и телевизионные сюжеты, то сегодня – посты в социальных сетях. Тому, с какими вызовами сталкивается современная журналистика, посвящена наша сессия, - поделился руководитель департамента по развитию общественных связей Группы «Интеррос» Антон Муравьев.

Так если в 2008 году, за событиями на Олимпийских играх в Пекине в социальных сетях Twitter и Facebook следили порядка сто миллионов человек, то на предстоящих играх в Южной Корее их число превысит 2300 миллионов. Изменился и сам формат предоставления информации – на смену текстам приходит видео. Но самое главное – скорость получения и потребления контента возросли в разы.

- Если раньше для зрителей источником информации был журналист, то сегодня, каждый может найти эксклюзив на странице любимого клуба или спортсмена, - отметили спикеры.

Однако ставить крест на традиционных СМИ – пока рано. Сегодня они активно борются за зрителя и читателя. И делают это с помощью тех же современных технологий. Замечательный пример - сотрудничество знаменитого вещателя компании NBC с одной из социальных сетей при организации олимпийских трансляций. Благодаря такому взаимодействию время просмотренных на канале Youtube роликов превысило один миллиард, а видео на Facebook посмотрели более 600 миллионов человек.

Ирина СИЗОВА