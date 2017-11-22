Большой футбол Сочи

В Сочи прибыл главный приз Чемпионата мира по футболу - золотой Кубок FIFA. В первую очередь его представили болельщикам на стадионе "Фишт" Олимпийского парка Сочи, где летом 2018 года пройдет шесть матчей мирового футбольного первенства. Уже известно, что на первом этапе здесь будут выступать команды групп "B", "C", "G" и "F", а в четвертьфинале победитель группы "А" встретится с командой, занявшей второе место в группе "B". Из каких стран будут эти дружины станет ясно после жеребьевки, которая первого декабря пройдет в московском Кремле.

Стадион "Фишт" Олимпийского парка Сочи к матчам уже готов. В течение 2017 года здесь проводили пробные игры команды России, Бельгии, Германии, Камеруна, Мексики и Новой Зеландии. Все футболисты, тренеры и судьи были от стадиона в полном восторге. Отличное состояние поля, раздевалок и медицинского блока отметил главный тренер российской команды Станислав Черчесов. Капитан сборной команды Германии Юлиан Дракслер от имени немецких футболистов направил в адрес российских организаторов соревнований большое благодарственное письмо. Понравились специалистам и созданные в Сочи во время подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года тренировочные площадки. Поэтому о своем желании базироваться в Сочи во время мирового футбольного первенства уже успели заявить руководители национальных команд Бразилии, Германии, Испании и Португалии, все они сейчас ждут лишь итогов жеребьевки.

Большой футбольный праздник готовится принять не только стадион "Фишт", но и весь город Сочи. На главных площадях курорта, на центральных улицах появилось множество приветственных плакатов. Главный талисман первенства Волчонок Забивака встречается туристам во многих сочинских парках, со всеми он готов фотографироваться. Для болельщиков приготовлено более 200 тысяч мест в гостиницах, пансионатах и санаториях. За месяц до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года в Сочи прибудет дополнительно 70 скоростных электричек "Ласточка" и 135 комфортабельных автобусов, которые будут доставлять болельщиков на стадион из всех отдаленных районов города. На Южном молу морского порта создается фан-зона с огромным экраном, одновременно здесь смогут болеть за своих любимцев более 10 тысяч зрителей.

Особое внимание придается безопасности проведения всех мероприятий Чемпионата мира по футболу 2018 года. Во время проведения матчей на "Фиште" сотрудникам правоохранительных органов будут помогать 1320 стюардов и 600 кубанских казаков. Еще на подходе к Олимпийскому парку Сочи зрителей будут встречать свыше 1800 волонтеров, подготовка которых

сейчас ведется в различных городах Краснодарского и Ставропольского краев.

Послами Чемпионата мира по футболу 2018 года от города Сочи стали известные в спортивном мире люди - олимпийская чемпионка "Рио-2016", теннисистка Елена Веснина, знаменитый футбольный защитник сборной команды СССР 70-х годов ХХ века Евгений Ловчев, первый спортивный журналист Сочи Игорь Мамаладзе. Сейчас они проводят массовые встречи с болельщиками, особенно с юными любителями футбола, рассказывают о предстоящем турнире, о спортивных традициях приморского города.

Ждать большого футбольного праздника осталось совсем недолго. В Москве на стадионе "Лужники" первый матч состоится 14 июня, вместе со своими соперниками на поле выйдет сборная команда России. А на стадионе "Фишт" Олимпийского парка Сочи первый матч пройдет на следующий день, 15 июня 2018 года. Чемпионат мира по футболу 2018 года приближается и вся наша страна ждет его с нетерпением!

Ирина СИЗОВА