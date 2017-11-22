Кубок чемпионата мира по футболу приехал в Сочи на шесть дней

Приглашенными гостями мероприятия стали посол чемпионата мира 2018 года Евгений Ловчев, представитель ФИФА Лукас Раков, ученики спортивных школ города и талисман мундиаля — волк Забивака, который торжественно проехал в честь приезда кубка в Сочи на скоростном высотном аттракционе зиплайн. Гости праздника приветствовали трофей и пожелали сборной России удачи на предстоящем турнире.

«У нас одна сборная, и мы все равно будем болеть за них. Она уже играет лучше. Я уверен, что мы из группы выйдем, а дальше — на кого попадем. Наверное, мы не станем чемпионами мира, но хочется только одного — чтобы не стыдно было за нашу сборную», — сказал на церемонии Ловчев.

«Сочи — последняя остановка на первой части маршрута тура официального кубка. Далее кубок отправится в грандиозное турне по более чем 50 странам на шести континентах. Для нас огромная честь быть здесь, в этом прекрасном месте… Сочи — это город, который будет принимать матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году», — сказал Раков.

В рамках тура кубка в среду в Сочи на стадионе «Фишт» состоится юнифайд-матч, который объединит в одной команде футболистов-любителей и спортсменов с особенностями здоровья. В четверг официальный кубок будет экспонироваться на Международном туристcком форуме. В пятницу трофей увидят воспитанники СДЮСШОР Лазаревского района. Жители и гости курорта могут сфотографироваться с кубком 25 и 26 ноября на площади Флага, где он будет выставлен в специальном шатре.